Военнослужащие общевойсковой армии ВВО в ходе контрольной проверки преодолели психологическую полосу

Военнослужащие общевойсковой армии ВВО в ходе контрольной проверки преодолели психологическую полосу

Прохождение психологической полосы требует от военнослужащих демонстрации высокого уровня физической, моральной и психологической подготовки.

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