Глава ФРС Пауэлл ожидает "устойчивого улучшения" экономики, заметного роста инфляции

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Экономика США продолжает демонстрировать "устойчивое улучшение" после удара пандемии коронавируса, и рынок труда продолжает расти, но инфляция "заметно выросла в последние месяцы", сказал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в комментариях, подготовленных для слушаний в Конгрессе во вторник.