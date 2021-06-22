Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Глава ФРС Пауэлл ожидает "устойчивого улучшения" экономики, заметного роста инфляции

Глава ФРС Пауэлл ожидает "устойчивого улучшения" экономики, заметного роста инфляции

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Экономика США продолжает демонстрировать "устойчивое улучшение" после удара пандемии коронавируса, и рынок труда продолжает расти, но инфляция "заметно выросла в последние месяцы", сказал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в комментариях, подготовленных для слушаний в Конгрессе во вторник.

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