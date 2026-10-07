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Ларионов об Овечкине: «Выдающаяся карьера, человек отыграл в НХЛ в одном клубе, побил почти все рекорды. Он дал драйв и эмоции, которые останутся в сердцах людей на долгие годы»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал решение  Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ.

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