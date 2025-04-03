Крым может стать площадкой для экспериментальной деятельности в сфере промышленности и торговли

Глава Крыма Сергей Аксёнов обсудил со статс-секретарем – заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации Романом Чекушовым и депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Павловым круг вопросов, связанных с работой сферы торговли, в том числе продление срока перевода розничных рынков Крыма в капитальные строения.