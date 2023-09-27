Диоксид плутония-238

Это сфера из диоксида плутония-238, материала, который позволил нам достичь края Солнечной системы.Его радиоактивный распад приводит к выделению тепла, которое используется для производства электроэнергии в таких зондах, как «Вояджер», «Кассини» или «Кьюриосити».
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