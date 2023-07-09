"Многие спрашивают в комментариях и в личку: что значит и как могло случиться, что убийцы детей и мирных жителей Новороссии - командиры "Азова", сдавшиеся в плен в Мариуполе, вернулись на Украину?"

- мнение эксперта Многие спрашивают в комментариях и в личку: что значит и как могло случиться, что убийцы детей и мирных жителей Новороссии - командиры "Азова", сдавшиеся в Мариуполе, вернулись на Украину и по некоторым данным готовятся вернуться в бой? Лично для меня - это свидетельство потери суверенитета России, а также субъектности нашей страны в мире.
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