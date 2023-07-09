Медвежий угол

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"Многие спрашивают в комментариях и в личку: что значит и как могло случиться, что убийцы детей и мирных жителей Новороссии - командиры "Азова", сдавшиеся в плен в Мариуполе, вернулись на Украину?"

"Многие спрашивают в комментариях и в личку: что значит и как могло случиться, что убийцы детей и мирных жителей Новороссии - командиры "Азова", сдавшиеся в плен в Мариуполе, вернулись на Украину?"

- мнение эксперта Многие спрашивают в комментариях и в личку: что значит и как могло случиться, что убийцы детей и мирных жителей Новороссии - командиры "Азова", сдавшиеся в Мариуполе, вернулись на Украину и по некоторым данным готовятся вернуться в бой? Лично для меня - это свидетельство потери суверенитета России, а также субъектности нашей страны в мире.

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Комментарии
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Александр Денисов
На Навкина глубоко насрать, а вот импотенция власти Путина налицо. Опять на &quot;бусы&quot; повелся, ну чистый папуас.
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2 час.
Людмила Свириденко
Мда... Если сам себя не уважаешь, остальные это делать не обязаны!
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1 час.
Наталия
Обидимся и, как всегда, дадим Эрдогану несимметричный ответ- наш Рос.потреб.надзор  найдет в турецких овощах- фруктах что-нибудь и заблокирует поставки. Эрдоган очень испугается и побежит извиняться. И дальше- по налажнной схеме....
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