Представитель ЛНР в СЦКК: силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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