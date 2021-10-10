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Представитель ЛНР в СЦКК: силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Представитель ЛНР в СЦКК: силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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