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Лихачев призвал Гросси лично оценить ситуацию в Энергодаре и на Запорожской АЭС

Лихачев призвал Гросси лично оценить ситуацию в Энергодаре и на Запорожской АЭС

РИА Новости /Сергей Бобылев, www.globallookpress.com/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire В России надеются, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси лично оценит ситуацию в Энергодаре Запорожской области и на Запорожской АЭС.

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