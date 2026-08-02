Лихачев призвал Гросси лично оценить ситуацию в Энергодаре и на Запорожской АЭС

РИА Новости /Сергей Бобылев, www.globallookpress.com/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire В России надеются, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси лично оценит ситуацию в Энергодаре Запорожской области и на Запорожской АЭС.