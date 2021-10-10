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Власти Вологодской области перенесли начало контроля QR-кодов

Власти Вологодской области перенесли начало контроля QR-кодов

Начало контроля QR-кодов в Вологодской области будет перенесено на 1 ноября для организаций массового обслуживания населения, заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, 8 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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