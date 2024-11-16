NYP: идеи Кеннеди-младшего по медицине являются "головокружительными спагетти"

Взгляды выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы минздрава Роберта Кеннеди-младшего представляют собой "головокружительные спагетти" из разных знаний, в том числе о "теориях заговора".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии