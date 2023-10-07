Россия резко ограничила въезд граждан Украины. Их будут пускать только через «Шереметьево» и КПП в Псковской области

Автор фото, Reuters Российское правительство резко ограничило возможность въезда в страну граждан Украины из третьих стран: теперь они смогут пересекать российскую границу только через аэропорт «Шереметьево» и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» из Латвии в Псковскую область.