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Россия резко ограничила въезд граждан Украины. Их будут пускать только через «Шереметьево» и КПП в Псковской области

Автор фото, Reuters Российское правительство резко ограничило возможность въезда в страну граждан Украины из третьих стран: теперь они смогут пересекать российскую границу только через аэропорт «Шереметьево» и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» из Латвии в Псковскую область.

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