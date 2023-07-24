ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Пожалуй заступлюсь за хохлов...

Пожалуй заступлюсь за хохлов...

Интересную мысль высказал военкор Старше Эдды с которой я полностью согласен. Вот что он пишет: "Пожалуй заступлюсь за хохлов, которых сейчас активно ругают на страницах ведущих западных газет.

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Комментарии
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А
Алексей
Согласен с автором.Хочу отметить что воевать их заставляют,и деваться им некуда.
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14 час.
СО
Сергей Ожгибесов
А если бы не дурковали перешли на нашу сторону страшно подумать куда бы НАТО бежало
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5 час.

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