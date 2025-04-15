Захарова: отказ от парада Победы — это попытка ЕС возродить «евронацизм»

Резко осудила возможное давление ЕС на Сербию из-за участия её президента Александра Вучича в параде Победы в Москве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается 15 апреля в ее официальном Telegram-канале.
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