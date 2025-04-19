Будет вкусно
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Будет вкусно

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Как за 5 минут сделать соус, который подходит ко всему: мясу, рыбе, овощам и даже макаронам

Как за 5 минут сделать соус, который подходит ко всему: мясу, рыбе, овощам и даже макаронам

Как за 5 минут сделать соус, который подходит ко всему: мясу, рыбе, овощам и даже макаронам. Бывало у вас такое: вроде бы и картошка вкусная, и котлетка сочная, а вот чего-то всё равно не хватает? Вот прямо просится соус который всё соединит, соберёт воедино, добавит яркости.

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