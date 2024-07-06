Bloomberg: Будапешт отменил встречу глав МИД ФРГ и Венгрии после слов Шольца

Будапешт отменил встречу глав МИД Германии и Венгрии, которая должна была состояться в понедельник, после заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о неприемлемости визита главы венгерского кабмина Виктора Орбана в РФ.
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