"Цирконы" запретят с 10 июня. У России нет выбора, ведь НАТО "не шутит"

МП

Михаил Пантюхин

Они обещают подвести флот НАТО как можно ближе к территориальным водам России. - стол стул берг сам себя в дерьмо поверг! Дебииииилллыыыы бл...ть!!! Сам и всем признался, что стул и стол его сломался!!! Остался только берг, нуууу Россию он "низверг" ? Нихера подобного, чего угодного! Он над нато долго бдел, а по сути он забздел!!! А вообще, я не профи в военных искусства, но при таком вооружении как у них, можно только с индейцами, прости Господи, воевать! Тем более НАШИ подлодки БДИТЕЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИНДОСТАНА, НА ВООРУЖЕНИИ КОТОРЫХ ТАК "ЛЮБИМЫЙ" ПИНДОСАМИ ВМЕСТЕ С ОТБРОСАМИ НАШ ПОСЕЙДОН, ОТ ЩЕДРОТ РОССИИ ВАМ УКЛОН!!!