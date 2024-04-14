ПРОСТО О СЛОЖНОМ В своем противостоянии с НАТО Россия не учитывает один немаловажный фактор. Заключается он в ранимости души западного чиновника.
"Цирконы" запретят с 10 июня. У России нет выбора, ведь НАТО "не шутит"
Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
очередная западная хохма........ха ха ха - ну и придурки - давно так не веселились форумчане.....- ну из рубрики - РЖАКА.......😂😂😂...😎...
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7 час.
Людмила Байкова Байкова
Смеялась до слез.Прав был Задорнов: "Ну и тупые!!"
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7 час.
МП
Михаил Пантюхин
Они обещают подвести флот НАТО как можно ближе к территориальным водам России. - стол стул берг сам себя в дерьмо поверг! Дебииииилллыыыы бл...ть!!! Сам и всем признался, что стул и стол его сломался!!! Остался только берг, нуууу Россию он "низверг" ? Нихера подобного, чего угодного! Он над нато долго бдел, а по сути он забздел!!! А вообще, я не профи в военных искусства, но при таком вооружении как у них, можно только с индейцами, прости Господи, воевать! Тем более НАШИ подлодки БДИТЕЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИНДОСТАНА, НА ВООРУЖЕНИИ КОТОРЫХ ТАК "ЛЮБИМЫЙ" ПИНДОСАМИ ВМЕСТЕ С ОТБРОСАМИ НАШ ПОСЕЙДОН, ОТ ЩЕДРОТ РОССИИ ВАМ УКЛОН!!!
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6 час.
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