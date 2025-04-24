СМИ сообщили о тревоге европейцев из-за растущего раскола с США в контексте Украины

Европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом проекта урегулирования на Украине подвергнут испытаниям двусторонние отношения столиц Европы с Соединенными Штатами.
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