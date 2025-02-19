Сообщается, что производители DRAM планируют прекратить производство DDR3 и DDR4 к концу 2025 годаВ прошлом году Samsung прекратила производство памяти DDR3 из-за сокращения спроса, и хотя другие крупные производители также почти прекратили производство памяти DDR3, DDR4 в этом году ожидает та же участь.