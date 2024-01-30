Ямальский арт: северяне создали уникальную карту муралов

В округе появилась уникальная карта муралов, созданная самими ямальцами. Все началось с предложения портала «Живем на Севере» в ноябре прошлого года, и уже на данный момент коллекция насчитывает более 130 локаций с уникальными художественными работами.
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