Все! Таджиков не пускают в Россию. Всех пускают, а их - нет. видео

Лед тронулся!. Даже если сейчас с ними что-то и порешают, очевидно, что въезд таджикам в Россию категорически затруднится.
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