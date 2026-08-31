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Курские новости

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Самый молодой ветврач «Мираторга» рассказала о работе на ферме Курской области

Самый молодой ветврач «Мираторга» рассказала о работе на ферме Курской области

Самый молодой ветврач «Мираторга» Екатерина рассказала, что зарплата на ферме выше, чем в обычной ветеринарной клинике, а день начинается с осмотра почти пяти тысяч голов скота и 17 лошадей.

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