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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

16 интересных фактов о фильме "Джуманджи"

16 интересных фактов о фильме "Джуманджи"

"Джуманджи" - это легендарный фильм 1995 года с ярким, интересным и необычным сюжетом. Безусловно, многие не один раз пересматривали этот фильм, и сегодня я хотел бы рассказать интересные факты о фильме "Джуманджи", о которых многие не знают.

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