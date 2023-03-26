16 интересных фактов о фильме "Джуманджи"

"Джуманджи" - это легендарный фильм 1995 года с ярким, интересным и необычным сюжетом. Безусловно, многие не один раз пересматривали этот фильм, и сегодня я хотел бы рассказать интересные факты о фильме "Джуманджи", о которых многие не знают.