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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сотрудники Larian Studios были шокированы началом разработки Baldur's Gate 3: команда боя...

Сотрудники Larian Studios были шокированы началом разработки Baldur's Gate 3: команда боя...

Сотрудники Larian Studios были шокированы началом разработки Baldur's Gate 3: команда боялась подвести фанатовСегодня многие знают о пошаговой ролевой игре Baldur’s Gate 3 от Larian Studios, которая стала одним из самых успешных проектов за последние несколько лет.

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