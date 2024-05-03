Сотрудники Larian Studios были шокированы началом разработки Baldur's Gate 3: команда боя...

Сотрудники Larian Studios были шокированы началом разработки Baldur's Gate 3: команда боялась подвести фанатовСегодня многие знают о пошаговой ролевой игре Baldur’s Gate 3 от Larian Studios, которая стала одним из самых успешных проектов за последние несколько лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)