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Жара на работе может стать отдельным основанием для компенсации

Жара на работе может стать отдельным основанием для компенсации

Власти Гонконга рассматривают возможность признать тепловой удар профессиональным заболеванием, чтобы упростить получение компенсаций работниками, пострадавшими из-за жары.

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