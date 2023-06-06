Ретро-матч «Зенит» — Сборная России пройдет на «Газпром Арене» из-за плохого поля на «Петровском»

Изменилось место проведения ретро-матча «Зенит» — Сборная России, запланированного на 15 июня. Игру перенесли на «Газпром Арену» из-за плохого состояния поля на «Петровском», где после соревнований регбистов вытоптан газон, сообщает «РБ Спорт».
Изменилось место проведения ретро-матча «Зенит» — Сборная России, запланированного на 15 июня. Игру перенесли на «Газпром Арену» из-за плохого состояния поля на «Петровском», где после соревнований регбистов вытоптан газон, сообщает «РБ Спорт».
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