Букмекерские конторы: что это, зачем нужны и как выбрать?

Букмекерская контора (БК) – это организация, которая принимает ставки на различные события, преимущественно спортивные, с целью получения прибыли от разницы между выплатами выигрышей и суммой сделанных ставок.
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