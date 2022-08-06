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Букмекерские конторы: что это, зачем нужны и как выбрать?

Букмекерские конторы: что это, зачем нужны и как выбрать?

Букмекерская контора (БК) – это организация, которая принимает ставки на различные события, преимущественно спортивные, с целью получения прибыли от разницы между выплатами выигрышей и суммой сделанных ставок.

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