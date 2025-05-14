Даешь молодежь: как выглядели подростки из разных стран 100 лет назад

Люди всегда видели в молодом поколении нечто иное, принципиально отличающееся от поколений предков. А что, если посмотреть, какими были подростки, молодые люди и девушки каких-то сто лет назад? Трудно судить об их внутреннем мире и отличиях, однако можно сравнить, как выглядело молодое поколение в разных странах.