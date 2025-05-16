Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Павлов
    Какой МУС. Он откупился ископаемыми: продал Украину за бесценок, так он выкупил себе "ярлык на княжение". Можно ещё п...Командный пункт в...
  • Владимир Балобаев
    Надо не забывать кто разжёг этот конфликт,кто устроил переворот и для чего.Как бы Трамп не прятал свою личину не коси...А вот это поворот...
  • Иван Ураганов
    У зверей ничего святого нет.Большие звери осквернили памятник павшим,малые зверёныши топчат ногами георгиевский флаг,...Мужик не растерял...

Группировку войск «Центр» возглавил генерал Солодчук, автор Курского разгрома ВСУ

Группировку войск «Центр» возглавил генерал Солодчук, автор Курского разгрома ВСУ

Новым командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) стал генерал-полковник Валерий Николаевич Солодчук, успешно руководивший освобождением курского приграничья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх