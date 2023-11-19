Чеснок против пятен — необычный лайфхак, о котором стоит узнать

Чеснок против пятен — необычный лайфхак, о котором стоит узнатьТак что если вы принципиально недолюбливаете хлорсодержащие средства и спокойно относитесь к чесночному аромату, попробуйте использовать овощ в уборке: чеснок содержит вещество аллицин, которое и придает ему «волшебное» действие.