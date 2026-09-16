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Politico: многие граждане стран ЕС не знают, кто возглавляет Еврокомиссию

Politico: многие граждане стран ЕС не знают, кто возглавляет Еврокомиссию

Многие жители стран Евросоюза не знают, кто занимает должность главы Еврокомиссии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на результаты опроса компании Public First.

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