Артём Дмитрук: Для Зеленского лучше всю жизнь воевать, чем один день договариваться

Каковы истинные мотивы «событий» в Курской области? Является ли это стратегическим ходом или политической уловкой? Какова роль международных игроков в этом сложном процессе? Украинский политик Артём Дмитрук ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.