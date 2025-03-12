Артём Дмитрук: Для Зеленского лучше всю жизнь воевать, чем один день договариваться

Каковы истинные мотивы «событий» в Курской области? Является ли это стратегическим ходом или политической уловкой? Какова роль международных игроков в этом сложном процессе? Украинский политик Артём Дмитрук ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.
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