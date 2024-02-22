Пользу глюкометров в умных часах оценили

Власти США заявили, что на рынке нет смарт-часов с неинвазивным глюкометром Американские власти прояснили ситуацию с умными часами, производители которых заявили о наличии в устройстве функций неинвазивного глюкометра.
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