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Пользу глюкометров в умных часах оценили

Пользу глюкометров в умных часах оценили

Власти США заявили, что на рынке нет смарт-часов с неинвазивным глюкометром Американские власти прояснили ситуацию с умными часами, производители которых заявили о наличии в устройстве функций неинвазивного глюкометра.

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