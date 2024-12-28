СССР-Россия
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СССР-Россия

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Стратегия Трампа

Стратегия Трампа

За последнее время я насмотрелся на отдельных персонажей, которые свято уверены, что «Трамп прыдэ, порядок навэдэ».

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Комментарии
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Tatyana Fedotova
Тактика Трампа как и стратегия понятна. Большой и наглый слон подавит всех. Кого не подчинит, того уничтожит. Для него сделать Америку Великой означает мировое господство. Не больше, не меньше.
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19 час.
Tatyana Fedotova
А Россия теперь не СССР. Так что печально всё. Да и русских остаётся всё меньше и меньше. А значит чести и доблести убавляется и убавляется. В мире силу берёт наглость и сволочность.
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19 час.
TF
Tatyana Fedotova
Сейчас бы самое время  всем, кто ненавидит США объединиться. Так нет. Кто трусит, кто колеблется, кто приспособиться пытается. Лебедь, рак и щука. Так сильного врага не победить. Россия одна с США. Одна.
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19 час.

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