Стратегия Трампа

Tatyana Fedotova Тактика Трампа как и стратегия понятна. Большой и наглый слон подавит всех. Кого не подчинит, того уничтожит. Для него сделать Америку Великой означает мировое господство. Не больше, не меньше.

Tatyana Fedotova А Россия теперь не СССР. Так что печально всё. Да и русских остаётся всё меньше и меньше. А значит чести и доблести убавляется и убавляется. В мире силу берёт наглость и сволочность.