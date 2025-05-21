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Калужские новости

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На калужской таможне задержали 3,6 тысячи контрафактных «Калашниковых» из Китая

На калужской таможне задержали 3,6 тысячи контрафактных «Калашниковых» из Китая

3 тысячи 684 игрушечных автоматов АК китайского производства были задержаны на калужской таможне - за нелегальное использования товарного знака «Калашникова»3 тысячи 684 игрушечных автоматов АК китайского производства были задержаны на калужской таможне - за нелегальное использования товарного знака "Калашникова".

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