На калужской таможне задержали 3,6 тысячи контрафактных «Калашниковых» из Китая

3 тысячи 684 игрушечных автоматов АК китайского производства были задержаны на калужской таможне - за нелегальное использования товарного знака «Калашникова»3 тысячи 684 игрушечных автоматов АК китайского производства были задержаны на калужской таможне - за нелегальное использования товарного знака "Калашникова".
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