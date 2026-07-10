Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Доліталися: Плата за Донбасс. Стало известно, кого уничтожили ВС РФ в сбитом Ми-8 ВСУ

Доліталися: Плата за Донбасс. Стало известно, кого уничтожили ВС РФ в сбитом Ми-8 ВСУ

10.07.2026  Иван Чупров Экипаж вертолета Ми-8 ВСУ, сбитого под Полтавой. Коллаж АиФ Командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины признало, что вертолет Ми-8, уничтоженный 30 июня под Полтавой, был сбит российским дроном «Герань».

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