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Кросби набрал 1400-е очко в НХЛ в 1100-м матче. Быстрее в истории это делали лишь шестеро

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 1400-е (514+886) очко в чемпионатах НХЛ в 1100-м матче. Быстрее 34-летнего канадца этой отметки в истории лиги достигли только шестеро.

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