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Проба 2

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17 простых историй о работниках культуры, пропитанных маленькими радостями и запахом кулис

17 простых историй о работниках культуры, пропитанных маленькими радостями и запахом кулис

Работа в области культуры и искусства может казаться простой и незатейливой. Выучил роль и вышел на сцену, выдал книжку и уселся пить чай в уютной библиотеке, подготовил вдохновляющую речь и провел экскурсию, — вот и все маленькие радости этих людей.

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