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Глава пресс-службы СБР о Зале славы IBU: «В ближайшие годы имена наших ветеранов там не появятся. Дело в критериях попадания»

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал о критериях для включения в Зал славы Международного союза биатлонистов (IBU).

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