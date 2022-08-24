БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Немецкая пресса о визите Шольца в Канаду: Сначала говорили о дружбе, а когда речь зашла о газе, красноречие канадского премьера закончилось

Немецкая пресса о визите Шольца в Канаду: Сначала говорили о дружбе, а когда речь зашла о газе, красноречие канадского премьера закончилось

Немецкая пресса публикует материалы о поездке своего федерального канцлера в Канаду. Основной целью, которую перед этим визитом поставил перед собой Олаф Шольц, являются договорённости о поставках «демократического» канадского газа в Германию.

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