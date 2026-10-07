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Новая беда: Алла Пугачева перестала скрывать проблему с рукой

Новая беда: Алла Пугачева перестала скрывать проблему с рукой

Примадонну засняли в ресторане на Кипре, где она встретилась с поклонниками из России. Алла ПугачеваАллу Пугачеву снова обсуждают из-за слухов о состоянии ее здоровья.

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