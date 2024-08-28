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Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию

Русские не смогут ответить: США и НАТО наконец нашли, чем ударить Россию

Провал киевского "блицкрига" в Курской области и стремительное разложение украинской обороны на "большом" фронте поставили истинных хозяев Украины "на счетчик": США и НАТО не успевают поставлять на Украину требуемые объемы боеприпасов и техники, которая оперативно выбивается в промышленных масштабах нашими войсками, а Киев не успевает мобилизовывать новых незалежных смертников и рыть окопы все дальше на запад, в то время как ВС России неумолимо идут вперед.

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Комментарии
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Андрей
раньше или позже этот гондон отдал бы ключи западу.
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16 час.

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