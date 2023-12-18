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Хенрик с 1-м хет-триком в карьере, Маккиннон с 2+2 и Стоун с 0+3 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – капитан «Вегаса» Марк Стоун с ассистентским хет-триком в матче с «Оттавой» (6:3).

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