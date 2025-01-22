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Расчет ТОС-1А «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ в Курской области

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» поразил опорные пункты ВСУ в Курской области

Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», оказывая поддержку штурмовым подразделениям тульских и рязанских десантников, поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

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