Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», оказывая поддержку штурмовым подразделениям тульских и рязанских десантников, поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.
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