Царьград

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Рогов: ВСУ бросают пехоту на мины в Запорожской области, чтобы расчистить путь для техники

Рогов: ВСУ бросают пехоту на мины в Запорожской области, чтобы расчистить путь для техники

Рогов объяснил, почему Киев бросает солдат на мины.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал информационному агентству РИА Новости, почему киевские власти отправляют пехотинцев в атаку через заминированные поля.

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