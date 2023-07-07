Рогов объяснил, почему Киев бросает солдат на мины.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал информационному агентству РИА Новости, почему киевские власти отправляют пехотинцев в атаку через заминированные поля.
Рогов объяснил, почему Киев бросает солдат на мины.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал информационному агентству РИА Новости, почему киевские власти отправляют пехотинцев в атаку через заминированные поля.
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