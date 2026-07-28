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Мужчина удивил туристов безошибочной игрой в «камень, ножницы, бумагу»

Мужчина удивил туристов безошибочной игрой в «камень, ножницы, бумагу»

Мужчина в ярком костюме предлагает туристам сыграть с ним в «камень, ножницы, бумагу». Однако каждый раунд заканчивается его победой: он словно заранее угадывает выбор соперников и не оставляет им шансов на выигрыш.

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