Доля отклоненных заявок на кредиты в торговых точках поднялась до 84%

Банки всё чаще отказывают клиентам в POS-кредитах (выдаваемых в точках продаж): в феврале 2025 года доля отклонённых заявок достигла 84%, увеличившись на 5,5 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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