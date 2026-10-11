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Алина Сергеева из «Слушая тишину» устроилась продавцом в Варшаве и мастерит кукол из шерсти

Алина Сергеева из «Слушая тишину» устроилась продавцом в Варшаве и мастерит кукол из шерсти

Алина Сергеева, та самая Настя из мелодрамы «Слушая тишину», уже несколько лет живёт в Варшаве. С 2022 года она вместе с семьёй обосновалась в Европе, и теперь её дни заполняют учёба, спорт, танцы и рукоделие: кукол актриса делает своими руками и расписывает посуду.

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