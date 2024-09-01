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Почему Россия не бьёт ракетами по украинским мостам? Честный ответ русского генерала

Почему Россия не бьёт ракетами по украинским мостам? Честный ответ русского генерала

Россия продолжает наносить удары по территории Украины, лишая противника военных возможностей. По словам военного эксперта Сергея Липового, сейчас приоритетными целями являются объекты критически важной инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского ВПК.

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Комментарии
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Николай Егоров
Свои и ПРЕДАЮТ! Детишки чиновников за бугром !
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10 час.
И
Иринушка
Вот когда зелька будет бояться нос высунуть из бункера, тогда и будет разговор. А пока гибнет наше население в России говорить о достижении цели ?
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10 час.
АА
Алекс Архипов
Слабо...
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10 час.

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