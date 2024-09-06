Французы открестились от участия в подготовке атак ВСУ на Ростовскую область

Представитель компании заявляет, что она не ведёт никакой военной активности.Компания из Франции Safran Seats заявила, что все существующие заявления о е причастности к атакам со стороны ВСУ на Ростовскую область "абсурдны".
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