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I Genuinely Need To Rewatch "The Princess Diaries" After Hearing Heather Matarazzo's Behind-The-Scenes Stories

I Genuinely Need To Rewatch "The Princess Diaries" After Hearing Heather Matarazzo's Behind-The-Scenes Stories

Get ready to go back to Genovia! From the iconic bleacher's slip to Mia and Lilly's improvised secret handshake — Heather Matarazzo shared behind-the-scenes stories as The Princess Diaries celebrates its milestone 25th anniversary.

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